Sözcü gazetesi davasında kritik karar: Tüm sanıklara beraat!

Yayınlanma: 05.03.2025 - 12:57

Güncelleme: 05.03.2025 - 13:10

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Sözcü gazetesi yazar ve yöneticilerinin “FETÖ/PDY’ye hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla yargılandıkları davada, tüm sanıkların beraatine karar verdi.

DAVADA 9 SANIK YARGILANIYORDU

Dava kapsamında, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarlar Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında olduğu 9 sanık yargılanıyordu.