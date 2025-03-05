Sözcü gazetesi davasında kritik karar: Tüm sanıklara beraat!

"FETÖ'ye yardım" iddiasıyla yargılanan Sözcü yazar ve yöneticileri hakkında beraat kararı verildi.

Sözcü gazetesi davasında kritik karar: Tüm sanıklara beraat!
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ANKA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 12:57

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Sözcü gazetesi yazar ve yöneticilerinin “FETÖ/PDY’ye hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla yargılandıkları davada, tüm sanıkların beraatine karar verdi. 

DAVADA 9 SANIK YARGILANIYORDU

Dava kapsamında, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarlar Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında olduğu 9 sanık yargılanıyordu.


Etiketler: #Sözcü Gazetesi

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