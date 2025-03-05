Sözcü gazetesi davasında kritik karar: Tüm sanıklara beraat!
"FETÖ'ye yardım" iddiasıyla yargılanan Sözcü yazar ve yöneticileri hakkında beraat kararı verildi.
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Sözcü gazetesi yazar ve yöneticilerinin “FETÖ/PDY’ye hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla yargılandıkları davada, tüm sanıkların beraatine karar verdi.
DAVADA 9 SANIK YARGILANIYORDU
Dava kapsamında, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarlar Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında olduğu 9 sanık yargılanıyordu.
Etiketler: #Sözcü Gazetesi
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