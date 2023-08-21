Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Sözcü gazetesine dava

Diyanet'in görev için Frankfurt’a gönderdiği Din Hizmetleri Ataşesi Sıddık Yıldırım’ın "Bu Diyanet'i kuran Atatürk’e teşekkür etmeliyiz" dediği için görevden alındığına yönelik haberin ardından Diyanet harekete geçti. Diyanet İşleri Başkanlığı, Sözcü gazetesine dava açacağını duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 21.08.2023 - 09:22
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Sözcü gazetesine dava
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Sözcü gazetesinin, “Diyanet’in ataşesi ‘Atatürk’e teşekkür etmeliyiz’ dedi görevden alındı” başlığıyla yayınladığı haberin yalan olduğunu öne sürerek, konuya ilişkin hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

"HUKUKİ YOLLARA BAŞVURULACAK"

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sözcü gazetesinin yazılı nüshasında ve internet sitesinde, 'Diyanet’in ataşesi; Atatürk’e teşekkür etmeliyiz; dedi görevden alındı’ başlığıyla, gerçeği yansıtmayan ifadelerin yer aldığı bir habere yer verilmiştir. Almanya’da Frankfurt Başkonsolosluğu nezdinde Din Hizmetleri Ataşesi olarak üç yıl süreyle görevlendirilen ve bu görevine 6 Ağustos 2018 tarihinde başlayan Sıddık Yıldırım’ın, görev süresi 6 Ağustos 2021 tarihinde sona ermiştir.

Akabinde başkanlık makamı oluru ile kendisinin görev süresi uzatılan Sıddık Yıldırım, 5 Kasım 2022 tarihi itibariyle yurt içi görevine dönmüştür. Görüldüğü üzere, Sıddık Yıldırım’ın, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e teşekkür ettiği gerekçesiyle ataşelik görevinden alındığı iddiası, tamamen yalandır. Yıldırım, yurt dışı görev süresinin sona ermesinin ardından vaiz olarak kurumumuz bünyesinde görevine devam etmektedir. Gazetenin yalan haberiyle ilgili olarak başkanlığımız tarafından hukuki yollara başvurulacaktır."


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