Sözcü TV'den ayrılmıştı: Ebru Baki'nin yeni adresi belli oldu
Sözcü TV’nin ekran yüzü Ebru Baki, ekibinden iki kişi ile birlikte Sözcü TV’den ayrıldı. Son olarak ünlü sunucunun yeni adresi de belli oldu.
Sunucu Ebru Baki'nün, Sözcü TV'den ayrıldıktan sona hangi kanalda ekranlara çıkacağı belli oldu. Baki'nin sunacağı programın adı ve ne zaman başlayacağı da netleşti.
AYRILIĞI SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU
Ünlü sunucu geçen günlerde sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine duyuruda bulunmuştu. Bir süredir ekranlarda yer almaması üzerine sevenleri ekranlarda neden olmadığını sormuştu.
Baki, Instagram hesabından "Özel sebeplerle bir süre ayrı kalacağız... En kısa zamanda buluşmak dileğiyle" notunu paylaşmıştı.
YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Bu paylaşımın ardından Ebru Baki'nin yeni adresi de belli oldu.
Baki, bundan böyle TV100 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Kanaldan yapılan açıklamaya göre Baki, "Para Manşet" programıyla 3 Aralık Salı günü 09.30’da TV100 ekranında olacak.
tv100’den bir transfer daha!— TV100 (@tv100) November 29, 2024
Deneyimli gazeteci Ebru Baki, tv100 ailesine katıldı@EbruBakihttps://t.co/2q8l8jf4ii pic.twitter.com/49WbPpZ8Ps
'Ebru Baki ile Para Manşet'te hafa içi her sabah ekonomi, finans ve siyaset gündemi değerlendirilecek, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ekrana taşınacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ben o gün tecavüze uğramadım diye...'
- Saat verildi, sayı istendi
- Şirket 7 gün önce kurulmuş
- Bakanlığın web sitesinde farklı çıktı!
- İki ilde emniyet müdürü görevden alındı
- Asya'nın özel meyvesi Erzincan'da yetişiyor!
- TCMB ve TBB'den açıklama
- 'Kan, vajinal sıvı, anne sütü ve uyuşturucu...'
- 22 milyon üyeli IPTV ağı çökertildi!
- S Sport'tan yayınları durdurma kararı!