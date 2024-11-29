Sözcü TV'den ayrılmıştı: Ebru Baki'nin yeni adresi belli oldu

Yayınlanma: 29.11.2024 - 12:27

Güncelleme: 29.11.2024 - 12:28

Sunucu Ebru Baki'nün, Sözcü TV'den ayrıldıktan sona hangi kanalda ekranlara çıkacağı belli oldu. Baki'nin sunacağı programın adı ve ne zaman başlayacağı da netleşti.

AYRILIĞI SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Ünlü sunucu geçen günlerde sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine duyuruda bulunmuştu. Bir süredir ekranlarda yer almaması üzerine sevenleri ekranlarda neden olmadığını sormuştu.

Baki, Instagram hesabından "Özel sebeplerle bir süre ayrı kalacağız... En kısa zamanda buluşmak dileğiyle" notunu paylaşmıştı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Bu paylaşımın ardından Ebru Baki'nin yeni adresi de belli oldu.

Baki, bundan böyle TV100 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kanaldan yapılan açıklamaya göre Baki, "Para Manşet" programıyla 3 Aralık Salı günü 09.30’da TV100 ekranında olacak.

'Ebru Baki ile Para Manşet'te hafa içi her sabah ekonomi, finans ve siyaset gündemi değerlendirilecek, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ekrana taşınacak.