Ebru Baki ve Devrim Akyıl arasında tansiyon yükseldi... Sözcü TV’de 'dolar' tartışması: 'AK Parti'nin etkisinde kalmışsın'

Sözcü TV'de Ebru Baki ve Devrim Akyıl’ın ‘dolar’ yorumları stüdyoda tansiyonu yükseltti. İkili, dolar kurunun baskılanıp baskılanmadığı konusunda anlaşmazlığa düştü. O anlar sosyal medyaya da yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 14:25
Abone Ol google-news

Sözcü TV ekranlarında bugün dikkat çeken anlar yaşandı. Canlı yayında Sunucu Ebru Baki ve Ekonomist Devrim Akyıl arasındaki 'dolar kuru' tartışması gündem oldu.

Motorin fiyatları için yapılacak indirimi konuşan ikili arasında konuşmanın tansiyonu arttı.

Ebru Baki, petrol fiyatlarının 88 dolar seviyelerinde olmasına rağmen motorine indirim yapılacağını söylerken, ‘Senin dolar da 32,55’te. 32,60’tan geri geldi deyince’ Devrim Akyıl beklenmedik bir çıkış yaptı.

“Sen şimdi 5-10 kuruşluk geri gelmelerden seviniyorsun ama bir şey ifade etmiyor bunlar” diyen Akyıl’a, Baki de cevap olarak, “Sevinirim tabi. En azından kur baskısı azalır” yorumunu yaptı.

"BUNU SANA HER YAYINDA ANLATIYORUM"

Akyıl, kur baskısı diye bir şey olmadığını dile getirirken, “Keşke kurdan kaynaklı bir enflasyon görsek de, keşke ‘kur yüzünden çıktı’ desek. Enflasyon davranışlar bozulduğu için çıkıyor. Enflasyon, doğru kuru ayarlamadan faiz artırmaya başlandığı için çıktı” dedi.

“Kuru patlattın sonuçta” diyen Baki’ye Akyıl, “Kuru patlatmadın Ebru. Tekrar tekrar bunu sana her yayında anlatıyorum ama tekrar anlatayım” sözleriyle yanıt verdi.

'BEN ÖĞRENCİ DEĞİLİM'

“Ben öğrenci değilim ama ‘kur baskısı yok’ diyemezsin” karşılığını alan Devrim Akyıl, “Sen anlamadığın sürece izleyicinin anlaması daha zor oluyor. Sen her yayında et fiyatı, süt fiyatı artıyor diye anlatmıyor musun? Kurun artışı 2018’den itibaren bunlarla kıyasladığında yarısı kadar kalıyor. Demek ki kur artışı ile birebir korelasyon yok. Kesinlikle yok” ifadelerini kullandı.

'ALGI MANİPÜLASYONU ALTINDA KALMIŞSIN'

Akyıl, “Sen, AK Parti’nin bugüne kadarki algı manipülasyonunun etkisi altında kalmışsın. Çünkü 5 yıldır yandaş medya bunu işliyor. Sana da bu etkinin altından çık diyorum. Burada bir algı manipülasyonu var. ‘Kuru tutuyoruz, kriz yok. Kuru patlatırsak enflasyon patlar.’ Kur görece olarak artan ürün fiyatlarının çok altında artıyor. Bu da sana algı manipülasyonu için faydalı oluyor" dedi.


Ebru Baki haberleri Devrim Akyıl haberleri Canlı yayın haberleri Sözcü TV haberleri

İlgili Haberler

New York'ta Trump mahkemesi önünde canlı yayında intihar: Kendini ateşe veren adam yaşamını kaybetti

New York'ta Trump mahkemesi önünde canlı yayında intihar: Kendini ateşe veren adam yaşamını kaybetti
TRT tarihinde bir ilk: Canlı yayında İmamoğlu anons edildi

TRT tarihinde bir ilk: Canlı yayında İmamoğlu anons edildi
Özgür Özel yeni üye kampanyasını başlattı, ikiz kardeşler canlı yayında CHP'ye üye oldu

Özgür Özel yeni üye kampanyasını başlattı, ikiz kardeşler canlı yayında CHP'ye üye oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yerel seçimden sonra dikkat çeken ‘genel seçim’ anketi: AKP’nin oyu düştü, CHP’nin yükseldi!

Yerel seçimden sonra dikkat çeken ‘genel seçim’ anketi: AKP’nin oyu düştü, CHP’nin yükseldi!
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Kova burcu yorumu
Devlet erkanı Anıtkabir'de! 23 Nisan töreninde tek genel başkan…

Devlet erkanı Anıtkabir'de! 23 Nisan töreninde tek genel başkan…
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu
Yandaş ‘gazeteci’den tepki çeken çıkış: ‘Evde 3 liraya mal edebileceğiniz şeyler…’

Yandaş ‘gazeteci’den tepki çeken çıkış: ‘Evde 3 liraya mal edebileceğiniz şeyler…’
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Balık burcu yorumu
Noter çalışanının dikkati iki tarafı da dolandırılmaktan kurtardı

Noter çalışanının dikkati iki tarafı da dolandırılmaktan kurtardı
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Başak burcu yorumu