Sözleri tepki çekmişti: Canan Karatay hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 04.01.2024 - 13:55

Güncelleme: 04.01.2024 - 13:55

Kalp Damar Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, HPV aşısını hedef alarak "Bizim zamanımızda yoktu" dedi ve kesinlikle yapılmaması gerektiğini söyledi.

Karatay "HPV yapılan genç kızlarda felç oluyor. Belden aşağı felç oluyor. Bağırsak sistemi tamamen alt üst oluyor, halsizlik çok oluyor. İshal çok oluyor, düzelmiyor. Bağırsak florası düzelmiyor. Bana Hollanda’dan bile HPV sıvısı basılmış, hastalanmış hastalar geliyor. Biz okurken öyle bir şey yoktu. Yani bütün bunlar ilaç firmalarının geliştirdiği, bir de batının Afrika’da üreme olmasın, üreyenler de hasta olsun veya erken yaşta vefat etsin diye ortaya koyduğu, büyük bir propaganda” ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Karatay'ın bu açıklamaları uzmanlar ve vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Her yıl ortalama 300 kadın cinayetinin üstüne yaklaşık 1250 kadın HPV kaynaklı kanserlerden yaşamını yitiriyor. Kadın mücadelesinin en anlamlı kazanımlarından HPV aşısına dair açıklamalarıyla halk sağlığını tehdit eden Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulunduk" denildi.