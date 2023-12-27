Prof. Dr. Canan Karatay'ın en sevdiği besin! Israrla önerdi... Cildiniz pürüzsüz olacak
Önerdiği besinlerle gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay, son olarak balıktan fazla Omega3, yumurtadan fazla kalsiyum içeren o besini önerdi. İşte cildi pürüzsüz hâle getiren o besin...
Sağlıklı yaşam ve beslenme konularında sunduğu bilgilerle geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Prof. Dr. Canan Karatay, bu sefer de Omega3 ve magnezyum içeren o besini işaret etti. İşte o besin ve faydaları...
KETEN TOHUMUNUN FAYDALARI NELER?
Keten tohumu, Linum usitatissimum bitkisinin tohumlarından elde edilen besleyici bir gıdadır. Doğada bulunan en zengin omega-3 yağ asidi kaynaklarından biri olan bu tohumlar, aynı zamanda protein, lif, vitaminler ve mineraller bakımından da zengindir. İşte keten tohumunun sağlık açısından faydaları:
- Omega-3 Yağ Asitleri: Keten tohumu, özellikle alfa-linolenik asit (ALA) bakımından zengindir. ALA, vücutta EPA (eikosapentaenoik asit) ve DHA (dokosaheksaenoik asit) gibi diğer önemli omega-3 yağ asitlerine dönüştürülebilir. Bu yağ asitleri, kalp sağlığını destekler ve iltihaplanmayı azaltabilir.
- Lif İçeriği: Keten tohumu, sindirim sistemini destekleyen ve tokluk hissi sağlayan önemli bir lif kaynağıdır. Lif, bağırsak sağlığını iyileştirir, kabızlığı önler ve kolesterol seviyelerini düzenler.
- Protein Deposu: Keten tohumu, vücut için temel olan amino asitleri içeren yüksek kaliteli bir bitkisel protein kaynağıdır. Vegan veya vejetaryen diyetlerde protein ihtiyacını karşılamak için kullanılabilir.
- Antioksidanlar: Flavonoidler ve diğer antioksidan bileşenler içeren keten tohumu, hücre hasarını önleyebilir ve genel sağlık için anti-aging (yaşlanmayı geciktirme) etkiler sağlayabilir.
- Kolesterol Düzeyini Düzenleme: Keten tohumunun düzenli tüketimi, kötü kolesterolü azaltabilir ve genel kolesterol dengesini sağlayabilir, böylece kalp sağlığını olumlu yönde etkileyebilir.
- Cilt Sağlığı: Omega-3 yağ asitleri, cildin nemini artırabilir, iltihaplanmayı azaltabilir ve genel cilt sağlığını iyileştirebilir. Bu nedenle, keten tohumu cildin genç ve sağlıklı kalmasına katkıda bulunabilir.
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