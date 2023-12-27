Prof. Dr. Canan Karatay'ın en sevdiği besin! Israrla önerdi... Cildiniz pürüzsüz olacak

Yayınlanma: 27.12.2023 - 11:54

Güncelleme: 27.12.2023 - 12:08

Sağlıklı yaşam ve beslenme konularında sunduğu bilgilerle geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Prof. Dr. Canan Karatay, bu sefer de Omega3 ve magnezyum içeren o besini işaret etti. İşte o besin ve faydaları...

KETEN TOHUMUNUN FAYDALARI NELER?

Keten tohumu, Linum usitatissimum bitkisinin tohumlarından elde edilen besleyici bir gıdadır. Doğada bulunan en zengin omega-3 yağ asidi kaynaklarından biri olan bu tohumlar, aynı zamanda protein, lif, vitaminler ve mineraller bakımından da zengindir. İşte keten tohumunun sağlık açısından faydaları: