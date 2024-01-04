Canan Karatay'ın dilinden düşmüyordu: İbn-i Sina'nın özel önerisiymiş! Bu besin mucizelere sahip...
Prof. Dr. Canan Karatay verdiği sağlık önerileriyle halk sağlığı hakkında önemli bilgiler veriyor. Modern tıbbın babası olarak anılan İbn-i Sina ile aynı besini öneren Karatay, bu çorbayı tüketenlerin hasta olmayacağını iddia ediyor. İşte o mucizevi besin...
Yüzyıllar öncesinden yaptığı çalışmalarla günümüze ışık tutan dünyaca ünlü tıpçı İbn-i Sina ve günümüzün en ünlü doktorlarından Prof. Dr. Canan Karatay, aynı besinin adını tekrar tekrar söyleyerek sağlık için tüketilmesini öneriyor... İşte o doğal besin...
KELLE PAÇA ÇORBASI NEDİR?
Kelle paça çorbası, geleneksel olarak Türk mutfağına ait bir çorba türüdür. Başta kuzu veya dana olmak üzere hayvanın başı ve ayakları kullanılarak hazırlanır. Genellikle kış aylarında sıkça tüketilen bu çorba, kollajen ve mineral açısından zengin olup, kemik sağlığını destekleyebilir. Türkiye'de yaygın olarak tüketilen kelle paça çorbası, lokantalarda ve geleneksel kahvehanelerde bulunabilir. Ancak, çeşitli kuzey Afrika ülkeleri ve Ortadoğu'nun bazı bölgelerinde de benzer çorbalar yapılmaktadır.
KELLE PAÇA ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
- 1 adet kuzu veya dana kellesi
- 4 adet kuzu veya dana ayağı
- 1 su bardağı arpa şehriye (isteğe bağlı)
- 1 su bardağı pirinç veya bulgur (isteğe bağlı)
- 1 soğan
- 2 diş sarımsak
- Tuz ve karabiber
Yapılışı:
- Kelle ve ayakları iyice yıkayın. Büyük bir tencereye kelle, ayaklar ve bir soğanı ekleyin.
- Üzerine su ekleyerek malzemelerin tamamını örtecek kadar su ekleyin.
- Tencereyi orta ateşte kaynatmaya bırakın. Kaynadıktan sonra oluşan köpükleri temizleyin.
- Tuz ve karabiberi ekleyin, ardından ateşi kısın ve kısık ateşte malzemeler yumuşayana kadar yaklaşık 3-4 saat pişirin.
- Şehriye veya pirinç/bulgur ekleyerek isteğinize bağlı olarak çorbayı daha da besleyici hale getirebilirsiniz.
- Son olarak, ince doğranmış sarımsakları ekleyip karıştırın.
KELLE PAÇA ÇORBASININ FAYDALARI NELER?
- Kemik Sağlığı: Kelle paça çorbası, kemiğin içerdiği kollajen ve mineraller nedeniyle kemik sağlığını destekleyebilir.
- Bağışıklık Sistemi: İçerdiği besinlerle bağışıklık sistemini güçlendirebilir.
- Cildin Sağlığı: Kollajen içeriği, cildin esnekliğini artırabilir ve genel cilt sağlığını destekleyebilir.
- Enerji Verici: Yüksek protein ve enerji içeriği nedeniyle enerji seviyelerini artırabilir.
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