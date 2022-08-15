Spiker Pınar Erbaş ve sunucu Mehmet Akif Ersoy evlendi

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:25

Show Ana Haber spikerleri Pınar Erbaş ve Habertürk moderatörlerinden Mehmet Akif Ersoy evlendi.

İstanbul'da Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen nikah törenine; AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek olmak üzere çok sayıda ünlü isim katıldı.

CÜZDANI, ÖMER ÇELİK TESLİM ETTİ

Çiftin şahitliklerini Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile Pınar Erbaş'ın çocukluk arkadaşı Bahriye Betül Özdemir yaptı.

Burada bir konuşma yapan Ömer Çelik, evlilik cüzdanını Pınar Erbaş'a teslim etti.