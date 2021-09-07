Demet Akalın'dan Spor Bakanlığı'na A Milli Kadın Voleybol Takımı için çağrı
Şarkıcı Demet Akalın Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'na Avrupa üçüncüsü A Milli Kadın Voleybol Takımı için çağrı yaptı. 'Filenin Sultanları' ülkeye dönünce İstanbul Taksim'de bir sahne kurulmasını teklif eden Akalın, "Eskiden futbol üçüncüsü olduğumuz zaman Taksim'e platform koyuyorduk, sahneye çıkıyorduk" dedi.
CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde Sırbistan'a 3-1 mağlup olduktan sonra Hollanda'yı yenerek Avrupa üçüncüsü olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü.
Tokyo Olimpiyatları'nda 5'inci olan ve 2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Filenin Sultanları, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla 5 Eylül'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'tan İstanbul'a geldi.
Son günlerde afet bölgelerine yaptığı yardımlarla gündeme gelen ve sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Demet Akalın, Filenin Sultanları için Spor Bakanlığı'na bir çağrıda bulundu.
'NİYE TAKSİM'E SAHNE KURMUYORUZ?'
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısına sessiz kalmayan Demet Akalın, eski zamanlarda olduğu gibi kutlama yapılması gerektiğini söyledi.
Twitter hesabından bir video paylaşarak Spor Bakanlığı'nı etiketleyen Akalın, "Eskiden futbol üçüncüsü olduğumuz zaman Taksim'e platform kurarak sahneye çıkıyorduk. Niye voleybol takımındaki kızlar için böyle bir şey yapmıyoruz? Niye? Ben çıkarım" ifadelerini kullandı.
Neden kızlara yapmıyoruz sahne kutlaması? @Spor_Bakani pic.twitter.com/xtjz0dDopT— Demet Akalin (@DemetAkalin) September 7, 2021
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