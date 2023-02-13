Bakan Kasapoğlu'ndan depremzedelerin yurtlara yerleştirilmesiyle ilgili açıklama: 'Hiçbir gencimizin mağdur olmasına müsaade etmeyiz'
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 200 bine yakın depremzedenin Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirildiğini açıkladı. Kasapoğlu ayrıca, "Hiçbir gencimizin mağdur olmasına müsaade etmeyiz" diye konuştu.
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, yurtlara yerleştirilen depremzedelere ilişkin son bilgileri aktardı.
"200 bine yakın vatandaşımızı tesislerimizde misafir ediyoruz" diyen Bakan Kasapoğlu, "Öğrencilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. Ailesi deprem bölgesinde olup yurtlarda kalan öğrencilerimiz var. Kalma durumu olan tüm öğrencilerimizi yurtlarımızda kalmaları yönünde planlamayı yapıyoruz. Hiçbir gencimizin mağdur olmasına izin vermedik, vermeyiz" dedi.
NE OLMUŞTU?
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK), depremzede yurttaşların Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait (KYK) öğrenci yurtlarının afetzedelere tahsis edilmesine karar verilmişti.
Kararı yurtlarda kalan öğrenciler kamuoyundan öğrenince kaos hali yaşanmıştı. Pek çok öğrenciden acele bir şekilde yurtlardaki odaları boşaltması istenmişti.
Ülke genelindeki yurtlarda öğrencilerin eşyaları çöp poşetleriyle depolara kaldırılmıştı. Duruma öğrencilerin tepki göstermesinin ardından; öğrencilere 15 Şubat’a kadar süre verildiğini bildiren bir mesaj gönderilmişti.
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