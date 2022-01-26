Spor hocası cinsel saldırıda bulundu, eşi susturmak istedi

26 Ocak 2022 Çarşamba, 09:54

Mersin'de yaşayan lise öğrencisi E. I., kadına şiddete karşı 6 ay önce başladığı Muay Thai dersinde tacize uğradı. İddiaya göre 16 yaşındaki E. I., öğle saatlerinde idman yapmak için gittiği spor salonunda Muay Thai eğitmeni Özer Y.'nin cinsel saldırısına uğradı.

HAREKET GÖSTERME BAHANESİYLE İSTİSMAR ETTİ

Öğrencisini "Klinç" hareketini gösterme bahanesiyle köşeye sıkıştıran Özer Y. E.I.'yı taciz etmeye başladı. Cinsel saldırıya uğrayan 16 yaşındaki çocuk kaçarak evinin yolunu tuttu.

"SERBEST BIRAKILDI"

Yaşadığı saldırıyı atlatamayan E.I'ya ikinci bir şok da Özer Y.'nin eşinden geldi. Maruz bırakldığı istismarın ardından özür yerine "Adın çıkmasın diye söylüyorum, bunu başkalarına söyleme ben sana yardımcı olacağım" şeklinde mesajlar alan E.I savcılığa başvurdu. Yaşananların ardından gözaltına alınan Özer Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı, Muay Thai Federasyonu ise eğitmen hakkında soruşturma açtı.

"DAKİKALARCA CEHENNEMİ YAŞADIM"

Özer Y. hakkında savcılığa şikâyette bulunan E.I maruz bırakıldığı saldırıyı şu ifadelerle anlattı:

"İdman yapmak için spor salonuna gittim. Eğitmenim Özer Y. idmanda yardımcı olmak için yanıma geldi. Ringe girdik, birkaç dakika sonra hareket gösterme bahanesiyle beni taciz etmeye başladı. Ringin köşesine götürüp cinsel saldırı girişiminde bulundu. Kurtulmak istedim ama yapamadım. Dakikalarca cehennemi yaşadım."

"EŞİ SUSTURMAK İÇİN MESAJLAR ATTI"

E. I. "İlk fırsatta elinden kurtulup eve geldim. Ben özür beklerken eşi susturmak için mesajlar atmaya başladı. 16 yaşındayım ama asla susmayacağım. Bugün bana bunu yapan yarın başkasına daha kötüsünü yapar. Utanıp sıkılması gereken ben değilim, kızı yaşındaki bir çocuğa bunları yaşatanda ve arkasında duranlarda" ifadelerini kullandı.