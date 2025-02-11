Spotify Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar açıklandı: Zirvede hangi isim var?
Spotify, 31 Ocak - 6 Şubat 2025 tarihleri arasında Türkiye’de en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Listenin zirvesinde sürpriz olmayan bir isim yer alırken, rap ve pop müzik öne çıktı. İşte ayrıntılar!
Dijital müzik platformu Spotify, 31 Ocak - 6 Şubat 2025 tarihleri arasında Türkiye’de en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Listede rap ve pop ağırlıklı şarkılar dikkat çekerken, zirveye oturan şarkı “DURULDUM” (Era7capone, KERO) oldu. Hafta boyunca 3 milyon 933 bin 624 kez dinlenen bu şarkıyı, Lvbel C5’in “HAVHAVHAV” adlı parçası takip etti.
Listenin üçüncü sırasında “Gözlerinden Gözlerine” (Semicenk) yer alırken, BLOK3’ün “SEVMEYİ DENEMEDİN” ve UZI’nin “NEON” şarkıları ilk beşi tamamladı. İşte Spotify Türkiye Top 20 listesi!
Spotify Türkiye En Çok Dinlenen Şarkılar (31 Ocak – 6 Şubat 2025)
- 1 DURULDUM Era7capone, KERO 3.933.624
- 2 HAVHAVHAV Lvbel C5 3.574.592
- 3 Gözlerinden Gözlerine Semicenk 3.364.259
- 4 SEVMEYİ DENEMEDİN BLOK3 3.316.116
- 5 NEON UZI 3.104.871
- 6 Ayaza Serdim Kubilay Karça 2.751.745
- 7 YANKI X İNTİHAR Simge, Era7capone, Ozan Bayraşa, SNOW 2.544.393
- 8 Italy Forma Ati242 2.455.342
- 9 Sana Güvenmiyorum – Dedub Sessions Dedublüman, Aleyna Tilki 2.313.783
- 10 PSYCHO Jeff Redd 1.995.668
- 11 Sönen Sigaralar Ati242 1.966.147
- 12 UYUZ BLOK3 1.948.891
- 13 Sen Kaldın Semicenk 1.933.618
- 14 Bağışla Funda Arar 1.911.918
- 15 BİTMİYOR Ben Fero 1.898.443
- 16 Değişmene Rağmen Ati242 1.887.340
- 17 Ben Değilim Mela Bedel 1.731.167
- 18 Saygımdan Bengü 1.726.479
- 19 Seni Seven Kimdi Derya Bedavacı 1.668.759
- 20 HER GÜN AĞLADIM BEGE, Reynmen 1.634.681
LİSTEDE KİMLER ÖNE ÇIKIYOR?
Bu haftanın en çok dinlenen şarkılarında rap müziğin büyük bir ağırlığı olduğu dikkat çekiyor. Era7capone ve KERO’nun “DURULDUM” şarkısı, neredeyse 4 milyon dinlenme ile haftanın zirvesine yerleşti. Öte yandan, Lvbel C5, UZI, BLOK3 ve Ati242 gibi sanatçılar listede birden fazla şarkısıyla yer alarak Türk rap müziğinin yükselişini bir kez daha kanıtladı.
Pop müzik tarafında ise Semicenk ve Simge gibi isimler ilk 10’da yer alarak, geniş bir dinleyici kitlesine hitap etmeye devam etti. Funda Arar ve Bengü gibi klasikleşmiş pop sanatçıları da listeye girerek dinleyicinin ilgisini çekmeyi başardı.
SPOTİFY TÜRKİYE LİSTELERİ NEDEN ÖNEMLİ?
Spotify, her hafta yayınladığı "En Çok Dinlenenler" listesiyle müzik sektörüne yön veriyor. Sanatçıların popülerliği, müzik trendleri ve dinleyici alışkanlıkları bu listeler sayesinde belirleniyor. Ayrıca, şarkıların dijital platformlardaki başarısı, konser planlamalarından albüm satışlarına kadar pek çok alanda belirleyici rol oynuyor.
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