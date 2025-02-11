Spotify Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar açıklandı: Zirvede hangi isim var?

Yayınlanma: 11.02.2025 - 11:50

Güncelleme: 11.02.2025 - 11:50

Dijital müzik platformu Spotify, 31 Ocak - 6 Şubat 2025 tarihleri arasında Türkiye’de en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Listede rap ve pop ağırlıklı şarkılar dikkat çekerken, zirveye oturan şarkı “DURULDUM” (Era7capone, KERO) oldu. Hafta boyunca 3 milyon 933 bin 624 kez dinlenen bu şarkıyı, Lvbel C5’in “HAVHAVHAV” adlı parçası takip etti.

Listenin üçüncü sırasında “Gözlerinden Gözlerine” (Semicenk) yer alırken, BLOK3’ün “SEVMEYİ DENEMEDİN” ve UZI’nin “NEON” şarkıları ilk beşi tamamladı. İşte Spotify Türkiye Top 20 listesi!

Spotify Türkiye En Çok Dinlenen Şarkılar (31 Ocak – 6 Şubat 2025)

1 DURULDUM Era7capone, KERO 3.933.624

2 HAVHAVHAV Lvbel C5 3.574.592

3 Gözlerinden Gözlerine Semicenk 3.364.259

4 SEVMEYİ DENEMEDİN BLOK3 3.316.116

5 NEON UZI 3.104.871

6 Ayaza Serdim Kubilay Karça 2.751.745

7 YANKI X İNTİHAR Simge, Era7capone, Ozan Bayraşa, SNOW 2.544.393

8 Italy Forma Ati242 2.455.342

9 Sana Güvenmiyorum – Dedub Sessions Dedublüman, Aleyna Tilki 2.313.783

10 PSYCHO Jeff Redd 1.995.668

11 Sönen Sigaralar Ati242 1.966.147

12 UYUZ BLOK3 1.948.891

13 Sen Kaldın Semicenk 1.933.618

14 Bağışla Funda Arar 1.911.918

15 BİTMİYOR Ben Fero 1.898.443

16 Değişmene Rağmen Ati242 1.887.340

17 Ben Değilim Mela Bedel 1.731.167

18 Saygımdan Bengü 1.726.479

19 Seni Seven Kimdi Derya Bedavacı 1.668.759

20 HER GÜN AĞLADIM BEGE, Reynmen 1.634.681

LİSTEDE KİMLER ÖNE ÇIKIYOR?

Bu haftanın en çok dinlenen şarkılarında rap müziğin büyük bir ağırlığı olduğu dikkat çekiyor. Era7capone ve KERO’nun “DURULDUM” şarkısı, neredeyse 4 milyon dinlenme ile haftanın zirvesine yerleşti. Öte yandan, Lvbel C5, UZI, BLOK3 ve Ati242 gibi sanatçılar listede birden fazla şarkısıyla yer alarak Türk rap müziğinin yükselişini bir kez daha kanıtladı.

Pop müzik tarafında ise Semicenk ve Simge gibi isimler ilk 10’da yer alarak, geniş bir dinleyici kitlesine hitap etmeye devam etti. Funda Arar ve Bengü gibi klasikleşmiş pop sanatçıları da listeye girerek dinleyicinin ilgisini çekmeyi başardı.

SPOTİFY TÜRKİYE LİSTELERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Spotify, her hafta yayınladığı "En Çok Dinlenenler" listesiyle müzik sektörüne yön veriyor. Sanatçıların popülerliği, müzik trendleri ve dinleyici alışkanlıkları bu listeler sayesinde belirleniyor. Ayrıca, şarkıların dijital platformlardaki başarısı, konser planlamalarından albüm satışlarına kadar pek çok alanda belirleyici rol oynuyor.