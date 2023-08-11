Yayınlanma: 11.08.2023 - 16:03

Güncelleme: 11.08.2023 - 16:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Destek Hizmetleri Genel Müdürlü İrfan Neziroğlu Yazgan oldu. İrfan Neziroğlu Yazgan'ın yaşamı yurttaşlar tarfından merak edildi. Peki, Destek Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Neziroğlu Yazgan kimdir? İrfan Neziroğlu Yazgan kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

İRFAN NEZİROĞLU KİM?

İrfan Neziroğlu 1966'da Trabzon'da doğdu. 1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı. İngiltere'de Essex Üniversitesi'nde de İnsan Hakları Hukuku yüksek lisansı (LLM) yaptı. Doktorasını Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladı.

1992 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uzman yardımcısı olarak göreve başladı. Uzman olduktan sonra sırasıyla TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür yardımcılığı (2003-2007), Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü (2007-2010), Yasamadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı (2010-2011) ve Meclis Başkanları Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz ve İsmail Kahraman döneminde TBMM Genel Sekreterliği (2011-2016) görevlerinde bulundu. Hemen ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın başmüşaviri (2016-2017) olarak görev yaptı. 2017'de Türkiye'nin Sudan Büyükelçisi olarak görev yaptı.

2015 yılında Siyasal Hayat ve Kurumlar alanında doçent oldu. Başkent Üniversitesi ve Ufuk Üniversitesi'nde Parlamento Hukuku dersleri verdi.