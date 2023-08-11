Yayınlanma: 11.08.2023 - 16:22

Güncelleme: 11.08.2023 - 16:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Türk Akreditasyonu Kurumu Genel Sekreteri Gülden Banu Müderrisoğlu oldu. Gülden Banu Müderrisoğlu'nun yaşamı yurttaşlar tarafından merak edildi. Peki, Türk Akreditasyonu Kurumu Genel Sekreteri Gülden Banu Müderrisoğlu kimdir? Gülden Banu Müderrisoğlu kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

GÜLDEN BANU MÜDERRİSOĞLU KİM?

Banu Müderrisoğlu, Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesinden mezun olduktan sonra lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesinde yaptı.

Ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sosyoloji MA programına devam etti ve daha sonra Chevening Bursunu kazanarak London City University?’de MA yüksek lisansını tamamladı. Ulusal ve uluslararası burslarla Fransa, Lüksemburg, Ürdün’de çeşitli eğitim ve workshop programlarına katıldı.

İş hayatına 2002 yılında gazetecilikle başlayan Müderrisoğlu, yurt içi ve yurt dışında özel sektörde farklı kurum ve kuruluşlarda görev yaptı. 2007 yılından bu yana TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde ve uluslararası kuruluşlarda kurumsal iletişim konusunda yöneticilik görevlerini üstlendi.

Medya- iletişim, istihdam, sivil toplum ve kamu diplomasisi alanlarında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu ve/veya Avrupa Birliği destekli, aralarında Avrupa Birliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Belediyeler Birliği, İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığının yer aldığı çok sayıda kamu kurumuna hizmet veren uluslararası projelerde yönetim ve uygulama görevlerini yürüttü.

Müderrisoğlu ayrıca Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ve Milli Havacılık Endüstrisi Komitesi (MİHENK) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.