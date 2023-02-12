Stüdyodakiler görmezden geldi... CNN Türk muhabirine canlı yayında saldırı

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 11:34

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 11:34

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Şu ana kadarki can kaybı sayısı, 1999 depreminde hayatını kaybedenlerin sayısını bile geçti. Ülkede 7 günlük milli yas ilan edildi.

Deprem bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edilirken bu süreçte binlerce yurttaş, yardımların kendilerine ulaşamadığı, ekiplerin bölgeye gelmediğini veya geç geldiğini haykırmaya devam ediyor.

Yurttaşlar canlarının derdine düşmüşken bazı ‘haber kanallarının’ AKP iktidarını veya yardımlardaki sistemsizliği eleştiren depremzedelerin ‘sesini kesmesi de’ dikkatlerden kaçmıyor.

CNN TÜRK MUHABİRİ SALDIRIYA UĞRADI

Son olarak Adıyaman’dan canlı yayın yapan CNN Türk muhabiri Serdar Er, bölgedeki kurtarma anını anlatırken bir depremzedenin saldırısına uğradı.

Saldırı başlayınca yayını kesen CNN Türk’ün stüdyodaki sunucuları Meltem Bozbeyoğlu ve Semiha Şahin yayına devam etti.

Şahin yayın kesilince, “Evet, Serdar da Adıyaman’dan aktardı…” diyerek saldırı yaşanmamış gibi davrandı.

'BİRAZCIK DAHA HOŞGÖRÜLÜ OLUN'

10 dakika sonra ise Semiha Şahin, Serdar Er'e yapılan saldırıyla ilgili şunları söyledi:

"Hiç yaşanmasını istemediğimiz görüntüyle karşı karşıya kaldık. Serdar Er sadece işini yapmaya gayret ederken, nahoş bir an yaşandı. Hemen kendisiyle bağlantı kurduk. Konuştuk, iyi. 'Bunu anlayabiliyorum' dedi. Evet orada sinirler çok gergin, çok zor bir durum yaşanıyor. Buradan bunu görüyoruz. Ama sahadaki bütün arkadaşlarımız, basın mensubu arkadaşlar çok zor bir iş yapıyorlar ve bakın onların sayesinde nerede ne eksik, nerede ne yaşanıyor nokta atışıyla; buradan aslında bir kamuoyu görevi yapıyor onlar ve ekiplerin dikkatini çekmeye çalışıyor.

Lütfen buradan çok rica ediyoruz, sadece biraz daha hoşgörü, biraz daha sabır. Bütün Türkiye bu yükün altından kalkacağız ama ne olur izin verin arkadaşlarımız işlerini yapmaya devam etsinler. Onlar da çok zor şartlar altında çalışıyorlar. Birazdan tekrar Serdar'a bağlanacağız ve orada işini yapmaya devam edecek. Serdar ve diğerleri herkes canla başla devam edecek. Tek istedikleri daha fazla canın kurtarılmasına vesile olabilmek. Gerçekten çok rica ediyoruz, birazcık daha hoşgörülü olun. Hepimizin acısı ortak, aynı zorlukları yaşıyoruz. Bunun başka hiç bir şeyle bir ilgisi yok. Yardım etmek istiyoruz hepsi bu. Biliyorum ateş düştüğü yeri yakıyor."

Meltem Bozbeyoğlu da "Sadece işini yapmaya çalışan basın mensupları, tek istediğimiz şey şu durumda bu tarz görüntüler değil, iyi bir haberi alabilmek" dedi.