Stüdyodakiler görmezden geldi... CNN Türk muhabirine canlı yayında saldırı
Deprem sürecinde afetzedelerin seslerini kesen 'bazı haber kanallarına' bölgeden tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Adıyaman'dan canlı yayın yapan CNN Türk muhabiri Serdar Er saldırıya uğradı, stüdyodakiler ise hiçbir şey olmamış gibi yayına devam etti. Saldırıdan 10 dakika sonra Semiha Şahin, Er'in durumunun iyi olduğunu belirtti.
Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki
depremle sarsıldı. Şu ana kadarki can kaybı sayısı, 1999 depreminde hayatını
kaybedenlerin sayısını bile geçti. Ülkede 7 günlük milli yas ilan edildi.
Deprem bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edilirken bu
süreçte binlerce yurttaş, yardımların kendilerine ulaşamadığı, ekiplerin
bölgeye gelmediğini veya geç geldiğini haykırmaya devam ediyor.
Yurttaşlar canlarının derdine düşmüşken bazı ‘haber
kanallarının’ AKP iktidarını veya yardımlardaki sistemsizliği eleştiren
depremzedelerin ‘sesini kesmesi de’ dikkatlerden kaçmıyor.
CNN TÜRK MUHABİRİ SALDIRIYA UĞRADI
Son olarak Adıyaman’dan canlı yayın yapan CNN Türk muhabiri
Serdar Er, bölgedeki kurtarma anını anlatırken bir depremzedenin saldırısına
uğradı.
Saldırı başlayınca yayını kesen CNN Türk’ün stüdyodaki sunucuları Meltem Bozbeyoğlu ve Semiha Şahin yayına devam etti.
Şahin yayın
kesilince, “Evet, Serdar da Adıyaman’dan aktardı…” diyerek saldırı yaşanmamış
gibi davrandı.
'BİRAZCIK DAHA HOŞGÖRÜLÜ OLUN'
10 dakika sonra ise Semiha Şahin, Serdar Er'e yapılan saldırıyla
ilgili şunları söyledi:
"Hiç yaşanmasını istemediğimiz görüntüyle karşı karşıya
kaldık. Serdar Er sadece işini yapmaya gayret ederken, nahoş bir an yaşandı.
Hemen kendisiyle bağlantı kurduk. Konuştuk, iyi. 'Bunu anlayabiliyorum' dedi.
Evet orada sinirler çok gergin, çok zor bir durum yaşanıyor. Buradan bunu görüyoruz.
Ama sahadaki bütün arkadaşlarımız, basın mensubu arkadaşlar çok zor bir iş
yapıyorlar ve bakın onların sayesinde nerede ne eksik, nerede ne yaşanıyor
nokta atışıyla; buradan aslında bir kamuoyu görevi yapıyor onlar ve ekiplerin
dikkatini çekmeye çalışıyor.
Lütfen buradan çok rica ediyoruz, sadece biraz daha hoşgörü,
biraz daha sabır. Bütün Türkiye bu yükün altından kalkacağız ama ne olur izin
verin arkadaşlarımız işlerini yapmaya devam etsinler. Onlar da çok zor şartlar
altında çalışıyorlar. Birazdan tekrar Serdar'a bağlanacağız ve orada işini
yapmaya devam edecek. Serdar ve diğerleri herkes canla başla devam edecek. Tek
istedikleri daha fazla canın kurtarılmasına vesile olabilmek. Gerçekten çok
rica ediyoruz, birazcık daha hoşgörülü olun. Hepimizin acısı ortak, aynı
zorlukları yaşıyoruz. Bunun başka hiç bir şeyle bir ilgisi yok. Yardım etmek
istiyoruz hepsi bu. Biliyorum ateş düştüğü yeri yakıyor."
Meltem Bozbeyoğlu da "Sadece işini yapmaya çalışan basın mensupları, tek istediğimiz şey şu durumda bu tarz görüntüler değil, iyi bir haberi alabilmek" dedi.
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