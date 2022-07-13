Su dolu kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı
Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Köryusuf köyünde yaşayan Aynur Yıldırım’ın (70) tek geçim kaynağı inek, kullanılmayan su kuyusuna düştü. İhbarla olay yerine gelen ekipler 40 dakikalık çalışmayla ineği düştüğü kuyudan kurtardı.
Köryusuf köyünde yaşayan Aynur Yıldırım'ın ineği kullanılmayan ve üzeri saclarla kapatılan su kuyusundan geçerken, aşağıya düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kuyu çevresine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İP YARDIMIYLA ÇIKARDILAR
Kısa sürede gelen ekipler, Muhtar Ramazan Kap’ın da yardımıyla içinde su bulunan kuyuya indi. İneği iple bağlayan ekipler, düştüğü kuyudan çıkardı.
"SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ"
Köy Muhtarı Ramazan Kap, “Allah devletimize zeval vermesin, her daim yanımızda bulunup ve bizlere sahip çıkan kaymakamlığa şükranlarımızı sunarız. Vatandaşlarımızla kurtarılan ineğin sevincini yaşadık. Şu an hayvanın sağlık durumu gayet iyi şükürler olsun” dedi.
Aynur Yıldırım da tek ineği olduğunu belirterek, Kaymakam Abdullah Şahin'e teşekkür etti.
Video Haberler
- Operasyonlarda 367 kilogram uyuşturucu yakalandı
- Şikayet ettikleri ne varsa gerçek oldu!
- Arnavutköy'de oto yıkamacıyı birbirine kattılar
- Çantasının çalındığı anları paylaştı, yardım istedi
- Burdur'da arpa tarlasında yangın
- Sarıyer'de iş yerini saniyeler içinde su bastı
- Ankara'da akıl almaz yolculuk
- Yılanların ilginç dansı kameraya yansıdı
- Elazığ'da dron destekli trafik denetimi
- Giderek yayılıyor: Bu kez de 'katil salyangoz' istilası
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü'den 'iç savaş' uyarısı
- Bilal Erdoğan'ın yeni işi: Porsiyonu 32 lira...
- İş insanı Ünal Pala ve eşinin ölüm nedeni belli oldu
- Özdağ ankete tepki gösterdi, CHP'yi hedef aldı
- AKP'li Yerlikaya, İmamoğlu'nu hedef aldı
- AKP'den geri adım mı geliyor?
- Bülent Arınç'ın yeğeni siyasete girdi
- Marmaris'te araçlarını, fidanların üzerine park ettiler!
- James Webb’den yeni renkli fotoğraflar
- Çiftçiden 'Gidiyoruz' çıkışı