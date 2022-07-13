Su dolu kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Köryusuf köyünde yaşayan Aynur Yıldırım’ın (70) tek geçim kaynağı inek, kullanılmayan su kuyusuna düştü. İhbarla olay yerine gelen ekipler 40 dakikalık çalışmayla ineği düştüğü kuyudan kurtardı.

DHA
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:16
Su dolu kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı
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Köryusuf köyünde yaşayan Aynur Yıldırım'ın ineği kullanılmayan ve üzeri saclarla kapatılan su kuyusundan geçerken, aşağıya düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kuyu çevresine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İP YARDIMIYLA ÇIKARDILAR

Kısa sürede gelen ekipler, Muhtar Ramazan Kap’ın da yardımıyla içinde su bulunan kuyuya indi. İneği iple bağlayan ekipler, düştüğü kuyudan çıkardı.

"SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ"

Köy Muhtarı Ramazan Kap, “Allah devletimize zeval vermesin, her daim yanımızda bulunup ve bizlere sahip çıkan kaymakamlığa şükranlarımızı sunarız. Vatandaşlarımızla kurtarılan ineğin sevincini yaşadık. Şu an hayvanın sağlık durumu gayet iyi şükürler olsun” dedi.

Aynur Yıldırım da tek ineği olduğunu belirterek, Kaymakam Abdullah Şahin'e teşekkür etti.


Kuyu İnek itfaiye Elazığ
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