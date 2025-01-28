Su sayacı ihalesi Albayrak’a gitti

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (GASKİ) 10 Ocak’ta “Online Sayaç Okuma ve Buna Bağlı Hizmetler Hizmet Alım İşi” işi için ihaleye çıktı.

Su sayacı ihalesi Albayrak’a gitti
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Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 28.01.2025 - 04:00

Rekabeti engellediği gerekçesiyle eleştirilen “pazarlık” usulüyle yapılan ihaleyi, 25.6 milyon TL’ye Albayraklar Grubu’na bağlı Sistemli Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi aldı. Şirket, bugüne dek 72 kamu ihalesine imza attı.

Konuya ilişkin Cumuhuriyet’e konuşan Şahinbey Belediyesi eski Meclis üyesi Uğur Kalkan, “İhaleye katılan ve geçerli teklif sayısı yalnızca bir. Daha önce bu şirketin GASKİ’den aldığı 2 milyon TL’lik bir ihale iptal edilmişti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en borçlu belediyeleri arasında yer alıyor. Eğer ihaleler şeffaf bir şekilde yapılmazsa bu borçlar giderek artabilir” dedi.


Etiketler: #kamu ihalesi #ihale #Uğur Kalkan

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