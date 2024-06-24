Su tartışmasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Yayınlanma: 24.06.2024 - 11:15

Güncelleme: 24.06.2024 - 11:50

Niksar ilçesine bağlı Umurlu köyünde, akşam saatlerinde Erdoğan Y. su meselesi yüzünden komşusu Selahattin Türk ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Erdoğan Y., av tüfeği ile komşusu Selahattin Türk ve Esme Türk’e ateş açtı. Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Esme Türk hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi Selahattin Türk ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Zanlı Erdoğan Y., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.