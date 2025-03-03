Cinayetten aranıyordu: 10 yıl sonra yakayı ele verdi

Diyarbakır’da 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olup 10 yıldır cinayetten aranan zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Cinayetten aranıyordu: 10 yıl sonra yakayı ele verdi
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İHA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 10:49

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda "kasten öldürme" suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olup 10 yıldır aranan M.Ö., ilçede icra edilen operasyon neticesinde yakalandı.

TUTUKLANDI

Zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #diyarbakır

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