Cinayetten aranıyordu: 10 yıl sonra yakayı ele verdi

Yayınlanma: 03.03.2025 - 10:49

Güncelleme: 03.03.2025 - 10:51

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda "kasten öldürme" suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olup 10 yıldır aranan M.Ö., ilçede icra edilen operasyon neticesinde yakalandı.

TUTUKLANDI

Zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.