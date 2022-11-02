Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 9 zanlı tutuklandı
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 bin 274 uyuşturucu hap, 31,78 gram metamfetamin, 25,68 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 pompalı tüfek, 2 aparat ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 65 lira ele geçirildi.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
9 KİŞİ TUTUKLANDI
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar B.M, C.M, B.G, M.K.A, Ö.K, N.A, A.K, O.E. ve A.G. tutuklandı, M.E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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