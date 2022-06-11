Cezayirli futbolcu Billel Ben Hamouda maç çıkışı trafik kazasında yaşamını yitirdi

11 Haziran 2022 Cumartesi, 11:12

Cezayir'in Kongo DC ile oynadığı hazırlık maçında oynayıp gol atan Billel Ben Hamouda maç bitiminde evine dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Acı haberi Cezayir Futbol Federasyonu duyurdu.

Maçı Cezayir 3-0 kazanmış ve Hamouda takımının 2. golünü kaydetmişti.



USM Algiers takımında oynayan orta saha oyuncusu 24 yaşındaydı.

Cezayir'in İran ile oynayacağı hazırlık maçının iptal edilip edilmeyeceği ise henüz açıklanmadı. USM Alger'in ise ES Setif'le oynayacağı maç ertelendi.