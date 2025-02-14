Suç kayıtları kabarık çıktı... Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 3 zanlı yakalandı

Kayseri'de hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Suç kayıtları kabarık çıktı... Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 3 zanlı yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 09:33

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş yerinden hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalarda, 34 suç kaydı bulunan D.P. (23), 31 suç kaydı bulunan D.K. (14) ve 58 suç kaydı bulunan G.K. (16) yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #Kayseri #hırsızlık

İlgili Haberler

Kayseri'de eş zamanlı 'fuhuş' operasyonu: 3 tutuklama

Kayseri'de eş zamanlı 'fuhuş' operasyonu: 3 tutuklama
Kayseri'de devrilen elektrikli ısıtıcı yangın çıkardı: 1 ölü!

Kayseri'de devrilen elektrikli ısıtıcı yangın çıkardı: 1 ölü!
Kayseri'de 3 işçinin öldüğü yangının nedeni ortaya çıktı

Kayseri'de 3 işçinin öldüğü yangının nedeni ortaya çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler