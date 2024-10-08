Suç oranlarının artmasıyla kolluk kuvvetlerinin etkisi tartışılmaya başlandı: ‘Liyakatsize yıldız takınca amir olmuyor’

Yayınlanma: 08.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.10.2024 - 04:00

Emekli gazi Emniyet müdürü Fatih Eryılmaz, Emniyet örgütünün durumunu Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Polis eğitimleri yeterli mi?

Mevcut polis eğitimi yeterli değil. Ancak bu süreçte yapılan ilk hata eğitimden önce polis seçimlerindedir. Polis, ruh ve beden olarak en sağlam olan başvuruculardan seçilmelidir. Çünkü polislik mesleği her şeyden önce ruh ve beden sağlamlığına dayanır. Hiyerarşik meslekler doğası gereği meslek değil hayat tarzıdır. Mesleğin liderliğini yapacak olan rütbeli seçimi ve eğitimi ise çok daha sert kriterler içerir. Üç kez memur olmak için sınava giren ve kazanamayan bir kişi dördüncüde komiser yardımcısı sınavını torpille kazanıyor. Liyakatsize yıldız takınca amir olmuyor.

Kimler polis oluyor, artan işsizlik polislikle mi giderilmeye çalışılıyor?

2004’ten sonra çeşitli üniversiteleri bitirmiş ama atanamamış kişilerden alıma başlanması ilk düğmenin yanlış iliklenmesine yol açtı. Başka alanlarda lisans eğitimi alan ve atanamayanlardan yapılan seçim hiçbir zaman daha genç olan lise mezunlarından yapılan seçimin yerini alamadı. Aday havuzu bu şekilde kısıtlanan adaylar arasında yapılan seçimlere tüm kamuya alımlarda olduğu gibi liyakata değil, siyasi referansa dayalı alımlar seviyeyi ve motivasyonu iyice düşürdü. Özellikle 8-9 ay eğitimle komiser yapılan lisans mezunları çalışma düzenine ayak uyduramadığında sahadaki denetimleri olumsuz etkiledi. Üniversitelerde gençliğinin dört yılını geçirmiş 26-27 yaşına gelmiş birisini mesleğe aldığınızda polis okulunu bitirmesi ile 29 yaşına geliyor. Başka mesleklere göre daha yüksek bedeni mukavemet isteyen bir meslek olan polislikte 30 yaşında birinden kaç yıl ne kadar yararlanabilirsiniz?

