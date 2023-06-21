Suç örgütü lideri Fırat Delibaş Esenyurt’ta yakalandı
Organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında Nijerya uyruklu Paul Etin Usrifo’yu 'tasarlayarak öldürme' suçundan bin 642 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş’ın Esenyurt’ta bir adreste saklandığına dair ihbar aldı.
ADRESİNE BASKIN YAPILDI
Delibaş'ın saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, Fırat Delibaş ile birlikte örgüt üyeleri Cuma Barut, Şehmus Demirkıran, Nevzat Yakışıklı, Mehmet Bektaş ve Efraim Yücel gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için Emniyet'e götürüldü. Delibaş hakkında 2019 yılında Güven Timleri Şube müdürlüğü ekiplerine görevi yaptırmamak suçunu işlediği ve bu suçtan da 1 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
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