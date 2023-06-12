Suç örgütü lideri İlyas Saral'ın nasıl yakalandığı ortaya çıktı: Kırmızı bültenden 1 gün sonra...

Yayınlanma: 12.06.2023 - 15:47

Güncelleme: 12.06.2023 - 15:48

Organize suç örgütü 'Sarallar Grubu'nun lideri olarak bilinen İlyas Alaattin Saral’ın hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldıktan bir gün sonra Brüksel’den Tanzanya’ya gitmeye çalıştığı sırada havalimanında yakalandığı ortaya çıktı.

Saral’ın Brüksel’de çıkarıldığı mahkemede Türkiye’ye iade edilmek istediği ve bunun üzerine Türkiye’ye gönderildiği öğrenildi. İlyas Saral, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KARARDAN 1 GÜN SONRA...

Kamuoyunda ‘Sarallar Grubu’ olarak bilinen organize suç örgütünün firari durumundaki lideri İlyas Alaattin Saral hakkında 8 Haziran’da kırmızı bültenle arama kararının çıkarıldığı öğrenildi. Saral, karardan 1 gün sonra Belçika’nın Brüksel kentinten Tanzanya’ya gitmek isterken Belçika polisi tarafından havalimanında yakalandı.

İADE EDİLMEK İSTEDİ

Brüksel’de mahkemeye çıkarılan İlyas Saral, Türkiye’de mahkemesi olduğunu, bu nedenle Türkiye iade edilmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Saral, Belçika’dan Türkiye’ye gönderildi.

Polis ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda teslim alınan Saral, buradan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Saral, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.