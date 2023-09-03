Suçüstü yakalanan hırsızlardan pişkin savunma!

Yayınlanma: 03.09.2023 - 07:30

Güncelleme: 03.09.2023 - 07:30

İzmir'in Bayraklı ilçesi Aliye İzzetbegoviç Caddesi'nde 'Evde hırsız var' ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Adrese gelen polis ekipleri hırsızlık şüphelisi T.G. ve B.Y.'yi 5'inci kattaki bir dairede suçüstü yakaladı.

Şüpheliler dairede pense, çekiç, 5 asansör butonu, 5 kilogram çelik-bakır kablo, 5 kapı tokmağı ve 5 musluk bataryasıyla yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde ise "Değerli bir şey bulamadık o yüzden para edecek bulduğumuz birçok şeyi aldık" dediği öğrenildi.

T.G. ve B.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.