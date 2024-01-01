Suçüstü yakalandı: Evinde tarihi eserler çıktı
Mersin’in Gülnar ilçesinde define amaçlı kaçak kazı yapan şahsı yakalayan jandarma ekipleri evinde de çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği bulunan materyaller ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Gülnar ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla dedektör yardımı ile kaçak kazı yapan bir şahsı operasyonla suçüstü yakaladı.
Yakalanan şüphelinin evinde de arama yapan jandarma ekipleri 16 adet Roma ve Bizans dönemine ait sikke, 90 adet obje, 14 adet Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen materyaller, 7 adet ok ucu, 3 adet yüzük, kazma ve bir adet tüfek ele geçirdi.
Şüpheli ifadesi alınması için jandarmaya götürüldü.
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