Tarihi eser operasyonu: Asurlara ait sikke ve malzemeler ele geçirildi

Diyarbakır’da jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor. Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda Asur medeniyetine ait muhtelif sikke ve tarihi eser malzemeler ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 25.12.2023 - 11:39
Tarihi eser operasyonu: Asurlara ait sikke ve malzemeler ele geçirildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan planlı ve istihbari çalışmalar neticesinde; Bağlar ilçesi Batıkarakoç Mahallesine bir araç ile Asur medeniyetine ait muhtelif sikke ve tarihi eser getirileceği ve söz konusu tarihi eserlerin aynı yerde satılacağı yönünde bilgisine ulaşıldı. 

23 Aralık 2023 günü icra edilen operasyon neticesinde 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüphelilerin aracında yapılan kontrolde, 10 adet yüzük, 3 adet ok ucu, 4 adet küpe, 3 adet hayvan figürü, 2 adet mühür ve 159 adet farklı ebatlarda sikke olmak üzere toplamda 181 adet obje ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli şahıs adli işlemleri tamamlanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.


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