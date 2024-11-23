Suçüstü yakalandılar! Kırklareli'nde 'kaçak kazı' operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 23.11.2024 - 10:27

Güncelleme: 23.11.2024 - 10:28

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz, Babaeski ve Vize ilçelerinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 297 litre kaçak alkol, tabanca, tüfek ile kazı malzemeleri ele geçirildi.