Suçüstü yakalandılar! Kırklareli'nde 'kaçak kazı' operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Suçüstü yakalandılar! Kırklareli'nde 'kaçak kazı' operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
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AA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 10:27

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz, Babaeski ve Vize ilçelerinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 297 litre kaçak alkol, tabanca, tüfek ile kazı malzemeleri ele geçirildi.


Etiketler: #kazı #KAÇAK Kazı

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