Suçüstü yakalandılar! Kırklareli'nde 'kaçak kazı' operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz, Babaeski ve Vize ilçelerinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 297 litre kaçak alkol, tabanca, tüfek ile kazı malzemeleri ele geçirildi.
Etiketler: #kazı #KAÇAK Kazı
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