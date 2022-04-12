Sudan’da tarım hayaliyle kurulan şirketteki görevlendirmeler dikkat çekti

12 Nisan 2022 Salı, 04:00

Sudan’da tarım hayaliyle kurulan ancak bugüne kadar hiçbir faaliyette bulanamayan Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ’nin yönetim kurulunda yer alan isimler dikkat çekti.

Sudan ile Türkiye arasında tarımsal üretim amacıyla 28 Nisan 2014’te bir anlaşma imzalanmış ve 19 Kasım 2015 tarihinde de uygulamaya konulmuştu. Bu kapsamda, Türkiye ile Sudan ortaklığında bir şirket kurulmuştu.

Ancak Sudan arazileri tahsis etmediği için bugüne kadar hiçbir yatırım yapılamadı.

HALEN GÖREVDELER

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) ilişkin 2020 Yılı Sayıştay Raporu’nda da Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ’nin çalışmalarına başlayamadığı, buna karşın yönetim kurulu üyelerine yüz binlerce TL’lik maaş ve ikramiye ödendiğinin belirtildiğine dikkat çekti. Bölgeye giden heyetler için de binlerce liralık harcamalar yapıldı. Başevirgen, şirketin 20 Haziran 2019 tarihli ticaret sicil gazetesinde yer alan ve görevleri halen süren yönetim kurulu üyelerini şöyle sıraladı:

“Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Faruk Aykut, TİGEM Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Kamer Erturan İbrişim, Ecmel Ercan, Hüseyin Fidan, Sudan temsilcisi Babıker Osman Mohamed Ali.” Şirketin faaliyet alanının tarım ve hayvancılık olduğuna işaret eden Başevirgen, şöyle devam etti:

"İŞSİZLER VARKEN..."

“Atanan üyelerin veteriner hekim veya ziraat mühendisi olmasından geçtik en azından içlerinden birisi tarım ve hayvancılığa kıyısından bulaşmış olsun. Bu üyelerden birisi, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin gayri resmi danışmanlığını yaptığı iddia edilen Ecmel Ercan. Diğer yönetim kurulu üyesi Kamer Erturan İbrişim’in tarım ve hayvancılık konusundaki birikimi nedir? Eski Bakan Pakdemirli’nin danışmanı Hüseyin Fidan da şirket yönetim kuruluna atanacaklarda aranan şartları taşımıyor. Fidan’ın, Pakdemirli’nin ailesine yakın bir isim olduğu iddiaları var. On binlerce işsiz veteriner hekim ve ziraat mühendisi dururken, bakanlık bünyesinde çalışan 25 bin civarında veteriner hekim ve ziraat mühendisi varken bu arkadaşlardan birisini dahi yönetime atamayıp hangi saikle bu kişileri atıyorsunuz?” Başevirgen, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle Meclis’te soru önergesi de verdi.