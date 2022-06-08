Sude Akarsu'yu öldürmekle suçlanan Onur Öztürk ilk duruşmada tahliye edildi

08 Haziran 2022 Çarşamba, 18:10

İzmit’te yaşayan Sude Akarsu, geçen yıl ağustos ayında erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Onur Öztürk'ün evinde başından vurulmuş halde bulunmuştu.

Kocaeli Devlet Hastanesi’ne tedavi altına alınan Akarsu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Sude Akarsu’nun erkek arkadaşı Onur Öztürk, ifadesi alındıktan serbest bırakılmıştı. Öztürk, daha sonra tekrar gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 6 EKİM’DE

Sude Akarsu’yu öldürmekle suçlanan Onur Öztürk’ün yargılanmasına Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün başlandı. Mahkeme, ilk duruşmada, isnat edilen suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali, karara doğrudan etki edecek tanıkların tamamının dinlenmiş olması ve delillerin karartılması ihtimali ortadan kalktığı gerekçesiyle Onur Öztürk’ün, konutunu terk etmeme şartıyla ve yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruşma tarihi ise 6 Ekim 2022 olarak belirlendi.

"BU HİÇ ADİL DEĞİL"

Kararın ardından Kocaeli Adliyesi önünde karara tepki gösteren Sude Akarsu’nun annesi Emine Akarsu, "Ben, kızımın intihar ettiğine inanmıyorum. Benim kızım, o tetiğe bastıysa da mecbur bırakıldığı için bunu yapmıştır. Tüm deliller toplanmadan bu kişiyi ev hapsine aldılar, serbest bıraktılar. Bu, hiç adil değil. Bu davanın daima peşinde olacağım. Bu davanın peşini bırakmayacağım hiçbir zaman. Kızımın yanındayım" dedi.

"İNTİHAR ETTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Akarsu Ailesi’nin avukatı Eray Akbal ise kararın hukuka ve vicdana aykırı olduğunu belirterek şunları söyledi:

Geçtiğimiz ağustos ayında şüpheli bir ölümle Sude Akarsu’yu kaybettik. Bugün, soruşturmanın ilk duruşmasını gördük. Bu duruşmada, bütün kadın cinayetlerinden alışık olduğumuz haliyle bir suçlama durumuyla karşı karşıya geldik. Bütün bunlar mücadelemizi etkilemeyecek. Biz, ailesinden aldığımız güçle bu davayı sürdüreceğiz. Biz, bu durumlara alışkınız. Üzerimizde bir hınçla bundan sonraki duruşmaları sürdüreceğiz. Henüz deliller toplanmamasına rağmen ve savcının bu duruşmada, mütalaasında kasten öldürme şüphesi bulunmasına rağmen tahliyesini istemesi, hukuka aykırı olduğu gibi vicdanlara da aykırıdır. Bir kişiyi başlangıçta intihara yönlendirme suçuyla yargılayıp ardından kasten öldürme suçuna dönüştürüp tahliye etmeniz sizin hem hukuka hem de vicdanınıza aykırı olur. Bundan sonraki mücadelelerde sanığın öncelikli olarak tutuklu yargılanmasını sağlayacağız. Biz, Sude Akarsu’nun intihar ettiğini düşünmüyoruz. Kasten öldürüldüğünü düşüyoruz.

"MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da duruşmanın ardından Kocaeli Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Platform adına Reyhan Koçak Durmuş tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak, 5 Ağustos 2021’de Onur Öztürk’ün evinde şüpheli şekilde ölü bulunan Sude Akarsu için Kocaeli Adliyesi’ndeyiz. Sude, başından ateşli silahla vurulmuş halde bulundu. 2021 kadın cinayeti verilerimize göre, kadınlar en çok ateşli silahla öldürülüyor. 2020 yılı raporumuza göre ise kadınların yüzde 56'sı ateşli silahlarla öldürüldü. Kadın cinayetlerinde önemli bir neden olarak öne çıkan bireysel silahlanmaya karşı da mücadele etmeye devam edeceğiz.

"SUDE AKARSU’NUN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ AYDINLATILANA KADAR SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ"