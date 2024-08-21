Sulama göletine giren 9 yaşındaki çocuk boğuldu

Yayınlanma: 21.08.2024 - 19:23

Güncelleme: 21.08.2024 - 19:23

Olay ilçeye bağlı Demirciler köyünde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, köyün yakınlarında sulama amacıyla kullanılan gölete giren 9 yaşındaki Musa Huz, suda kayboldu. Durumu fark eden ailesi ve akrabaları, en son göl çevresinde görülen çocuğu gölette aramaya başladı.

Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarının ardından, çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Musa Huz'un cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.