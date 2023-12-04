Sulama havuzuna düşen 7 yaşındaki Ömer Halis kurtarılamadı

Gaziantep'te bahçe sulamak için yapılan havuza düşen Ömer Halis Yılmaz (7), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 11:15
Sulama havuzuna düşen 7 yaşındaki Ömer Halis kurtarılamadı
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İslahiye ilçesi Göngören Mahallesi'nde, dün öğle saatlerinde yakınları, bahçede oyun oynayan Ömer Halis Yılmaz'ı havuzda hareketsiz gördü. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi sonrası çocuğun cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Bahçe sulamak için yapılan havuza düşen Yılmaz'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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