Gaziantep'te IŞİD'e medya operasyonu: 2 gözaltı, 1 tutuklama

Yayınlanma: 01.12.2023 - 12:37

Güncelleme: 01.12.2023 - 12:37

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, IŞİD silahlı terör örgütü ve iş birlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik titiz planlama takip ve çalışmaları sonucunda; gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü içerisinde medya unsurunda ve kadınlara yönelik tebliğ ile emirleri iletmekle görevli olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden birinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği, diğer şahıs hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldığı kaydedildi.