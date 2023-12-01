Gaziantep'te IŞİD'e medya operasyonu: 2 gözaltı, 1 tutuklama

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, MİT Başkanlığı destekli ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, IŞİD silahlı terör örgütünün medya yapılanmasında yer alan ve kadınlara yönelik propaganda yapan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA
Yayınlanma: 01.12.2023 - 12:37
Gaziantep'te IŞİD'e medya operasyonu: 2 gözaltı, 1 tutuklama
Abone Ol google-news

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, IŞİD silahlı terör örgütü ve iş birlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik titiz planlama takip ve çalışmaları sonucunda; gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü içerisinde medya unsurunda ve kadınlara yönelik tebliğ ile emirleri iletmekle görevli olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden birinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği, diğer şahıs hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldığı kaydedildi.


İlgili Haberler

IŞİD'e asker seçiyorlardı: Kırşehir’de yakalandılar

IŞİD'e asker seçiyorlardı: Kırşehir’de yakalandılar
IŞİD ‘kadısı’ Kırşehir’de yakalandı

IŞİD ‘kadısı’ Kırşehir’de yakalandı
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

En Çok Okunan Haberler