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Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

24.05.2025 16:02:00
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DHA
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Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Hatay'da oyun oynarken sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Salim Aslan, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Samandağ ilçesine bağlı Kuşalanı Mahallesi Okul Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Salim Aslan (2), iddiaya göre oyun oynarken dengesini kaybederek evinin karşısında bulunan DSİ kanalına düştü. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi.

Kanalın suyu kesilirken; 1 saat süren çalışmanın sonunda Salim Aslan'ın, düştüğü yerden 300 metre ileride cansız bedeni bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Çocuk #hatay #sulama kanalı

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