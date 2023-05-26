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Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk öldü, diğer çocuk aranıyor

Malatya'da sulama kanalına düşen iki çocuktan biri boğuldu, diğeri ise aranıyor.

AA
Yayınlanma: 26.05.2023 - 14:42
Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk öldü, diğer çocuk aranıyor
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Malatya Şeker Fabrikası arazisinden geçen sulama kanalı çevresinde bulunan iki çocuğun kanala düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrika içerisindeki çadır kentlerde kalan vatandaşlar ve görevlilerce kanaldan çıkarılan Suriye uyruklu D.G. (2) Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, kanalda bulunduğu belirtilen diğer çocuğu arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, çevredekilerin kanalda bir çocuğun daha olduğunu söylediğini, ekiplerin çalışmaya bu yönde devam ettiğini kaydetti.


Malatya sulama kanalı boğulma

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