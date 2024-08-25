Sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk yaralandı
Karaman’da boş sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk yaralandı.
Fatih Mahallesi’nde tarlaların bulunduğu bölgedeki boş sulama kanalında, öğle saatlerinde Ö.A.K. (6) isimli erkek çocuk sulama kanalındaki demir borunun üzerine çıkarak kanalın karşısına geçmeye çalıştı.
O esnada dengesini kaybeden çocuk, yaklaşık 3 metre yükseklikten boş sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kurduğu merdivenle sulama kanalına inen sağlık ekibi çocuğa müdahale etti.
Müdahalenin ardından kanaldan çıkarılan çocuk ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fikirlere açık ama 'bir şartı' var
- Christoph Daum hayatını kaybetti
- Güneş ve Dünya arasında 'manyetik otoyol' açıldı
- İyi şans getiren 5 burç...
- Hazırlanan kitapçık iktidarın niyetini ortaya koydu
- 1 kişi öldü, bazı yurttaşlar 'mahsur kaldı'
- Uygun fiyata gaspçı aranıyor
- Pazardaki silahlı tartışma kameralarda
- Galatasaray'dan Kerem açıklaması
- İmamoğlu'nun danışmanından Erdoğan'a çağrı