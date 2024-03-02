Tekirdağ'da şüpheli ölüm: 3. kattan düşen otizmli çocuk hayatını kaybetti
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 3. katın camından beton zemine düşen otizmli 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Olay, Şeyhsinan Mahallesi Sakakuşu Sokak üzerinde meydana geldi.
12 yaşındaki Belinay Özay henüz bilinmeyen bir sebeple apartmanın 3. katındaki ikamet camından beton zemine düştü.
12 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Belinay, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Belinay Özay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, olay yerinde gözyaşlarına boğulan anneyi komşuları sakinleştirdi.
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