Tekirdağ'da şüpheli ölüm: 3. kattan düşen otizmli çocuk hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 3. katın camından beton zemine düşen otizmli 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 02.03.2024 - 13:00
Abone Ol google-news

Olay, Şeyhsinan Mahallesi Sakakuşu Sokak üzerinde meydana geldi.

12 yaşındaki Belinay Özay henüz bilinmeyen bir sebeple apartmanın 3. katındaki ikamet camından beton zemine düştü.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Belinay, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Belinay Özay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, olay yerinde gözyaşlarına boğulan anneyi komşuları sakinleştirdi.


tekirdağ haberleri Otizm haberleri Çocuk haberleri

İlgili Haberler

Otomobilin tavanına çıkan genç tepe taklak düştü

Otomobilin tavanına çıkan genç tepe taklak düştü
İstanbul Boğazı sis altında... Görüş mesafesi düştü!

İstanbul Boğazı sis altında... Görüş mesafesi düştü!
Tutunmaya çalıştığı cam kırılan çocuk, 3'üncü kattan düştü!

Tutunmaya çalıştığı cam kırılan çocuk, 3'üncü kattan düştü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçim şarkısını da yaptı: Sinan Akçıl kime oy vereceğini açıkladı

Seçim şarkısını da yaptı: Sinan Akçıl kime oy vereceğini açıkladı
6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme!

6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme!
Erdoğan imzaladı... 4 ilin emniyet müdürü değişti! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı... 4 ilin emniyet müdürü değişti! Atama kararları Resmi Gazete'de
‘Müslüm Baba’ memleketi Şanlıurfa’da anılıyor

‘Müslüm Baba’ memleketi Şanlıurfa’da anılıyor
Gayrimenkul uzmanı anlattı: İstanbul'da eşyalı ev devri bitti

Gayrimenkul uzmanı anlattı: İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
‘Kuru Otlar Üstüne’ Netflix’te yayımlandı!

‘Kuru Otlar Üstüne’ Netflix’te yayımlandı!
Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Son ankette '14 Mayıs'ı alt üst eden tablo'

Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Son ankette '14 Mayıs'ı alt üst eden tablo'
İnternette gördüğü iş ilanına başvurdu, 350 bin liradan oldu! ‘Kefen paramı aldılar’

İnternette gördüğü iş ilanına başvurdu, 350 bin liradan oldu! ‘Kefen paramı aldılar’