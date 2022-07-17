Sulama kanalına düşen kişi yaşamını yitirdi

17 Temmuz 2022 Pazar, 17:49

Kırsal Ortaşar Mahallesi'nde öğle saatlerinde sulama kanalına düşen Salih Kurtboğan, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 3 dalgıç ve 1 bot ile yapılan aramada, Kurtboğan'ın düştüğü yerden 50 metre ileride cansız bedeni bulundu.

Sudan çıkarılan Kurtboğan'ın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.