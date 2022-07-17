Sulama kanalına düşen kişi yaşamını yitirdi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sulama kanalına düşen Salih Kurtboğan'ın (16) cansız bedenine ulaşıldı.

DHA
17 Temmuz 2022 Pazar, 17:49
Sulama kanalına düşen kişi yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

Kırsal Ortaşar Mahallesi'nde öğle saatlerinde sulama kanalına düşen Salih Kurtboğan, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 3 dalgıç ve 1 bot ile yapılan aramada, Kurtboğan'ın düştüğü yerden 50 metre ileride cansız bedeni bulundu.

Sudan çıkarılan Kurtboğan'ın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. 


sulama kanalı boğulma diyarbakır
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler