Sulama kanalına düşen liseli Muhammed, boğuldu

10 Ekim 2022 Pazartesi, 15:32

Aydınkonak Mahallesi yakınlarında, 10 Ekim Pazartesi öğle saatlerinde; iddiaya göre, dengesini kaybedip, sulama kanalına düşen Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencisi Muhammed Demir, gözden kayboldu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbarla olay yerine AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile Demir'in sudan cansız bedeni çıkartıldı. Demir'in cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.