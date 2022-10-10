Sulama kanalına düşen liseli Muhammed, boğuldu

Batman'da sulama kanalına düşen lise öğrencisi Muhammed Demir (16), yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
10 Ekim 2022 Pazartesi, 15:32
Sulama kanalına düşen liseli Muhammed, boğuldu
Abone Ol google-news

Aydınkonak Mahallesi yakınlarında, 10 Ekim Pazartesi öğle saatlerinde; iddiaya göre, dengesini kaybedip, sulama kanalına düşen Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencisi Muhammed Demir, gözden kayboldu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbarla olay yerine AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile Demir'in sudan cansız bedeni çıkartıldı. Demir'in cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


sulama kanalı batman boğulma

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler