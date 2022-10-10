Sulama kanalına düşen liseli Muhammed, boğuldu
Batman'da sulama kanalına düşen lise öğrencisi Muhammed Demir (16), yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydınkonak Mahallesi yakınlarında, 10 Ekim Pazartesi öğle saatlerinde; iddiaya göre, dengesini kaybedip, sulama kanalına düşen Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencisi Muhammed Demir, gözden kayboldu.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İhbarla olay yerine AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile Demir'in sudan cansız bedeni çıkartıldı. Demir'in cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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