Sulama kanalına giren 12 yaşındaki çocuk boğuldu!

Haliliye'de sulama kanalına giren 12 yaşındaki İbrahim Çiftçi adlı çocuk boğularak hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 28.09.2023 - 16:36
Sulama kanalına giren 12 yaşındaki çocuk boğuldu!
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Tepedibi Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına giren İbrahim Çiftçi (12) akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi.

Kanalda arama yapan ekipler, suda boğulduğu anlaşılan çocuğun cesedini olay yerine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta buldu.

Sudan çıkarılan ceset incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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