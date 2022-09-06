Sulama kanalında kaybolan kadının, yosunlara takılmış cansız bedeni bulundu

06 Eylül 2022 Salı, 11:29

Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında, 5 Eylül Pazartesi gece saatlerinde bir kadının çırpınarak yardım istediğini görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kanalda arama yaptı, ancak kadına ulaşamadı.

7 KİLOMETRE MESAFEDE CESEDİ BULUNDU

Dün gece ara verilen arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Araçla kanal boyunca ilerleyen ekipler, kadının cansız bedenini, düştüğü yere yaklaşık 7 kilometre mesafede, yosunlara takılmış halde buldu. Çağırılan Su Altı Grup Amirliği ekipleri, cesedi sudan çıkardı.

İlk incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.