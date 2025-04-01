Sulangazi'de vahşet! Eşini ve kızını katletti
Sultangazi'de Hayrettin Kırbaş adındaki saldırgan erkek, eşi Hatica Kırbaş ve kızı Zeliha Kırbaş'ı av tüfeğiyle katledip intihar etti.
İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde, gece saatlerinde psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Hayrettin Kırbaş, eşi Hatice Kırbaş ve kızı Zeliha Kırbaş ile tartıştı.
Tartışma sonrası Kırbaş, evdeki av tüfeğini alıp önce eşini ardından da kızını katledip intihar etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri kapısı kilitli olan daireye özel harekat polisleri eşliğinde girildi. Ekipler, evdekilerin hayatını kaybettiğini belirledi. 3 kişinin cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. -
Etiketler: #Sultangazi #kadın cinayeti
En Çok Okunan Haberler
-
- Ferhat Göçer: 'Yetkilileri defalarca uyardım'
- En son ankette Erdoğan'ı üzecek sonuç!
- DBL Entertainment'in sahibinden 'zorunlu' açıklama!
- Trevor Noah'ın gösterisi iptal edildi
- Bahçeli'den dikkat çeken 'Volkan Konak' paylaşımı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Kurultay' sorusuna yanıt
- CHP'den tepki gecikmedi!
- MHP'den, Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama
- Sevda Türküsev'in 'İmamoğlu' paylaşımı dalga konusu oldu
- 'Seçim yapma vakti gelmiştir'