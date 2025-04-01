Sulangazi'de vahşet! Eşini ve kızını katletti

Yayınlanma: 01.04.2025 - 13:27

Güncelleme: 01.04.2025 - 13:27

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde, gece saatlerinde psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Hayrettin Kırbaş, eşi Hatice Kırbaş ve kızı Zeliha Kırbaş ile tartıştı.

Tartışma sonrası Kırbaş, evdeki av tüfeğini alıp önce eşini ardından da kızını katledip intihar etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kapısı kilitli olan daireye özel harekat polisleri eşliğinde girildi. Ekipler, evdekilerin hayatını kaybettiğini belirledi. 3 kişinin cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. -