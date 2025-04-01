Sulangazi'de vahşet! Eşini ve kızını katletti

Sultangazi'de Hayrettin Kırbaş adındaki saldırgan erkek, eşi Hatica Kırbaş ve kızı Zeliha Kırbaş'ı av tüfeğiyle katledip intihar etti.

Sulangazi'de vahşet! Eşini ve kızını katletti
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 01.04.2025 - 13:27

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde, gece saatlerinde psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Hayrettin Kırbaş, eşi Hatice Kırbaş ve kızı Zeliha Kırbaş ile tartıştı.

Tartışma sonrası Kırbaş, evdeki av tüfeğini alıp önce eşini ardından da kızını katledip intihar etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kapısı kilitli olan daireye özel harekat polisleri eşliğinde girildi. Ekipler, evdekilerin hayatını kaybettiğini belirledi. 3 kişinin cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. -


Etiketler: #Sultangazi #kadın cinayeti

İlgili Haberler

Diyarbakır'da kadın cinayeti: 1 çocuk annesi, evli olduğu erkek tarafından öldürüldü

Diyarbakır'da kadın cinayeti: 1 çocuk annesi, evli olduğu erkek tarafından öldürüldü
İzmir'de kadın cinayeti: Eski sevgilisinin darbettiği kadın hayatını kaybetti!

İzmir'de kadın cinayeti: Eski sevgilisinin darbettiği kadın hayatını kaybetti!
Antalya'da kadın cinayeti: Hemşire eşini satırla katletti!

Antalya'da kadın cinayeti: Hemşire eşini satırla katletti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler