Sular ne zaman gelecek? Kartal'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçelerin tam listesi

Yayınlanma: 03.09.2023 - 09:45

Güncelleme: 03.09.2023 - 09:45

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan bilgilere göre teknik arızalar nedeniyle İstanbul'un Kartal ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Kartal'ın Esentepe mahallesini etkileyen arızanın nedeni ise "içme suyu hatlarinda meydana gelen ariza" şeklinde açıklandı. Kartal haricinde ise bir su kesintisi İSKİ tarafından açıklanmadı. Ancak Kartal haricinde su kesintisi yaşıyorsanız sorgulamak için İSKİ'nin resmi arıza sistemini kullanabilirsiniz.



KARTAL'IN ESENTEPE MAHALLESİNDE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre 11.00'da arızanın giderilmesi tahmin ediliyor.



