Yayınlanma: 05.08.2023 - 09:25

Güncelleme: 05.08.2023 - 09:34

Gazeteci Süleyman Özışık hakkında çıkan haberler sonrası Süleyman Özışık'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Süleyman Özışık kimdir, kaç yaşında, nereli? Süleyman Özışık öldü mü? Süleyman Özışık'ın hastalığı neydi? İşte Süleyman Özışık'ın hayatı hakkında detaylar...

SÜLEYMAN ÖZIŞIK KİMDİR?

Süleyman Özışık, 1 Mart 1971 tarihinde Iğdır'da doğdu. Lise eğitimi de dahil olma üzere ilk eğitimini Kars'ta tamamladı. Lisenin ardından İstanbul'a gelip çalışmaya başladı. Ardından askere gitti.

Askerlik görevinin ardından gazetecilikte ilk deneyimi Akşam gazetesinde yaptığı stajla başladı. Akşam gazetesindeki 3 yıllık deneyiminden sonra Milliyet gazetesinde 7 yıl boyunca çalıştı. 2000 yılında buradaki işi ekonomik nedenlerle sonlandırılma kararı alındı.

Daha sonra kendisi gibi gazeteci olan öz abisi Hadi Özışık ile birlikte internethaber.com isimli Türkiye'nin ilk haber sitelerinden birini kurdu. Akabinde 2005 senesinde, sonsayfa.com isimli haber sitesini online bir e-gazete platformu haline getirdi.

SÜLEYMAN ÖZIŞIK ÖLDÜ MÜ?

Süleyman Özışık, 2023 yılının başında yakalandığı kanser hastalığına yenilerek 5 Ağustos 2023 Cumartesi günü hayatını kaybetti.