Süleyman Soylu açıkladı: Uyuşturucu operasyonunda 132 gözaltı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 132 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 ay süren takip sonucu 2 bin 22 personelin katılımıyla Bursa'da 130 noktaya yapılan uyuşturucu operasyonunda 132 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirtti.
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