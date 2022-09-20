Süleyman Soylu açıkladı: Uyuşturucu operasyonunda 132 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 132 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2022 Salı, 08:22
Süleyman Soylu açıkladı: Uyuşturucu operasyonunda 132 gözaltı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 ay süren takip sonucu 2 bin 22 personelin katılımıyla Bursa'da 130 noktaya yapılan uyuşturucu operasyonunda 132 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirtti.


Bursa uyuşturucu Süleyman Soylu

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