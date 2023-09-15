Süleyman Soylu söz vermişti... Depremzedeye eşya yardımı yapılmadı!
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bölgedeki halka verdiği eşya yardım sözünün yerine getirilmediği ve esnafın zarar bildiriminde bulunmasına karşın gereğinin yapılmadığı belirtildi. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.
CHP’li Kara, Soylu’nun “Daha önce olduğu gibi hem AFAD hem Aile Bakanlığımız eşya yardımını yapacaktır” sözünü hatırlattı. Kara, bölgedeki sanayici ve esnafın enkaz altında kalan demirbaş, ham madde ve birçok ürünü için Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri ile zarar bildirim beyanlarını doldurmalarına karşın hiçbir ödeme yapılmadığını da aktardı.
Kara, Şimşek’e “Ödemeye uygun planlamanız var mı? Kaç yurttaşımız eşya yardımı için beyanda bulundu? Planlamanız varsa yardım paralarını ne zaman ödeyeceksiniz?” sorularını yöneltti.
(Nermin Yıldırım Kara)
CHP’li vekil, Kacır’a ise “Bakanlığınızın beyanlara dair diğer yetkili bakanlık ve kurumlarla birlikte bir çalışması var mı? Kaç depremzede sanayici ve esnaf beyanda bulundu ve kaçı Hatay’da bulunuyor? Eğer ödeme yapılacak ise hangi kriterler göz önünde bulunduruldu? Ödemelerle ilgili resmi açıklama yapılcak mı?” sorularını sordu.
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