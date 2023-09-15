Süleyman Soylu söz vermişti... Depremzedeye eşya yardımı yapılmadı!

Yayınlanma: 15.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.09.2023 - 03:25

CHP’li Kara, Soylu’nun “Daha önce olduğu gibi hem AFAD hem Aile Bakanlığımız eşya yardımını yapacaktır” sözünü hatırlattı. Kara, bölgedeki sanayici ve esnafın enkaz altında kalan demirbaş, ham madde ve birçok ürünü için Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri ile zarar bildirim beyanlarını doldurmalarına karşın hiçbir ödeme yapılmadığını da aktardı.

Kara, Şimşek’e “Ödemeye uygun planlamanız var mı? Kaç yurttaşımız eşya yardımı için beyanda bulundu? Planlamanız varsa yardım paralarını ne zaman ödeyeceksiniz?” sorularını yöneltti.

(Nermin Yıldırım Kara)

CHP’li vekil, Kacır’a ise “Bakanlığınızın beyanlara dair diğer yetkili bakanlık ve kurumlarla birlikte bir çalışması var mı? Kaç depremzede sanayici ve esnaf beyanda bulundu ve kaçı Hatay’da bulunuyor? Eğer ödeme yapılacak ise hangi kriterler göz önünde bulunduruldu? Ödemelerle ilgili resmi açıklama yapılcak mı?” sorularını sordu.