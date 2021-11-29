Süleyman Soylu'dan parlamenter sistem açıklaması

29 Kasım 2021 Pazartesi, 18:40

Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi’nde düzenlenen ‘İdare ve Denetim Müdürleri ile Büyükşehir Belediyeleri Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanları Eğitim Semineri’ne katıldı. Soylu, konuşmasına üzücü bir olayla başlamak istediğini belirterek, Sivas İmranlı Belediye Başkanı’nın geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Soylu, “Giderek rijitleşen, kademeler arası mesafeyi büyüten, hareket ve karar üretme kabiliyeti azalan parlamenter sistemden özellikle küresel ve yerel problemler karşısında daha esnek, daha üretken, yukarıdan aşağı iletişimi güçlü bir sistem olan Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçmiştir” dedi.

Soylu, yıllardır parlamenter sistem kullanan Almanya’da, bugün Merkel sonrası belirsizlik olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

İngiltere'de yakın zamanda bir benzerini yaşadı. Kurulan hükümetlerin, uzun ömürlü olmadıklarını sürekli içlerinde bir tartışmanın yaşandığı, yaşanacağına dair endişelerin de olduğu açık şekilde ortadır.

Göçmen meselesiyle sarsılan Avrupa, öyle zannediyorum ki; bize başka örnekler de gösterecektir. Belarus sınırında yaşananlar, üstelik çok az sayıda bir göçmen sebebiyle yaşananlar, bizim sınırlarımızda asla yaşanmadı.

Bizim yönetim anlayışımız, medeniyetimiz, 21’inci yüzyıldaki kapasitemiz, böyle insanlık dışı sahnelerin yaşanmasına engel oldu.

Soylu, yaklaşık iki yüzyıllık bir kurum olan muhtarlığın kurumsal yapısının güçlendirilmesi için adımların atıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Külliyedeki muhtar buluşmalarının arkasındaki mantığı kavrayamayanlar, aklı 20’inci yüzyılda takılı kalmış olanlardır. Buradaki temel mantık; vatandaşın sorunlarını, talep ve beklentilerini doğrudan yerinden sormaktır. Bir rehberlikten istifade etmektir.

Sorunları yerinde, sivil bir gözle gören, sürekli temas eden ve bunları dile getirmesi için seçilmiş insanlardan hizmet üretme anlamında istifade edebilmektir. Afet zamanlarında bu katkıyı çok yakından gördük.

Keza mahallenin diğer sorunlarıyla ilgili, asayişle ilgili hızlı ve pratik uyarıları yerinde alıyoruz, yerinde çözüm üretiyoruz. Dolayısıyla bu alanı, muhtarlık alanını, özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi içinde etkinliğinden daha fazla istifade edeceğimiz, sistemin önemli bileşenlerinden biri olarak görüyoruz.

Soylu, konuşmasının sonunda muhtarları özlük hakları açısından da desteklemek gerektiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: