Süleyman Soylu’nun dayısı Ali İhsan Reis, hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dayısı Ali İhsan Reis, 85 yaşında hayatını kaybetti.

DHA
17 Şubat 2022 Perşembe, 14:17
Süleyman Soylu’nun dayısı Ali İhsan Reis, hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Samsun’da yaşayan ve bir süredir kronik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Ali İhsan Reis, tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti.

Reis’in cenazesi, yarın Bafra ilçesi Darboğaz Camisi’nde öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler