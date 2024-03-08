Süleymancılar yurdundaki skandalda yeni ayrıntı... Çocuklara mesaj atmış!

Yayınlanma: 08.03.2024 - 09:35

Güncelleme: 08.03.2024 - 09:35

Antalya'nın Alanya ilçesinde Süleymancılara ait Sugözü Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan 10 erkek öğrenciye yönelik taciz ve istismarda bulunduğu iddia edilen ve hakkında toplam 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan G.R.U. (21) adlı eğitmen tutuklandı.

TACİZ GÖRÜNTÜLERİ DE RAPORDA!

Sözcü’nün aktardığına göre; tutuklanan G.R.U.’nun bilirkişi tarafından incelenen telefonu ve yurt kameralarında, istismara dair ayrıntılar ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı Sugözü Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan çocukların fotoğraflarını çekerek, yetişkin içerikli sohbet odalarında paylaşan istismarcı G.R.U.’nun, çocukları yurt koridorlarında taciz ettiği görüntüler de raporda yer aldı.

EVE GİTMEYEN ÇOCUKLARA MESAJ

Bilirkişi tarafından incelenen mesajlaşmalarda, G.R.U.’nun istismar ettiği çocuklarla arasında konuşmalar olduğu tespit edildi. İstismarcının arama geçmişi ve fotoğraflarının arasında da pornografik içerikler bulundu. G.R.U.’nun yurtta kalan çocuklara attığı mesajlarda, eve gitmeyen çocuklara “Seks yapalım mı?” diye sorduğu da tespit edildi.

BİR EĞİTİCİ SERTİFİKASI YOK!

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yurtta yaşanan istismar skandalının ortaya çıkmasının ardından mağdur avukatları, G.R.U.’nun eğitim kaydını inceledi. Dosyaya giren bilgiye göre G.R.U.’nun herhangi bir eğitici sertifikası olmadığı ortaya çıktı.

Yurtta kalan çocukları birden çok kez istismar eden G.R.U., ilk ifadesinde çocuklara herhangi bir istismar eyleminde bulunmadığını iddia ederek, çocuklarla şakalaştığını anlattı. G.R.U. çocukların kendisine iftira attığını öne sürdü.

İddianamede, G.R.U.’nun fiziksel olarak taciz ettiği çocuklar yaşadıklarını Cumhuriyet başsavcısına anlatırken, aileleri şikâyetçi olmadıklarını beyan etti.