Süleymancılar yurdundaki skandalda yeni ayrıntı... Çocuklara mesaj atmış!

Süleymancılara ait erkek öğrenci yurdunda çok sayıda çocuğa taciz ve cinsel istismardan tutuklanan G.R.U.’nun telefon kayıtları incelendi. İstismarcının çocuklara mesaj attığı belirlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 09:35
Süleymancılar yurdundaki skandalda yeni ayrıntı... Çocuklara mesaj atmış!
Abone Ol google-news

Antalya'nın Alanya ilçesinde Süleymancılara ait Sugözü Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan 10 erkek öğrenciye yönelik taciz ve istismarda bulunduğu iddia edilen ve hakkında toplam 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan G.R.U. (21) adlı eğitmen tutuklandı.

TACİZ GÖRÜNTÜLERİ DE RAPORDA!

Sözcü’nün aktardığına göre; tutuklanan G.R.U.’nun bilirkişi tarafından incelenen telefonu ve yurt kameralarında, istismara dair ayrıntılar ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı Sugözü Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan çocukların fotoğraflarını çekerek, yetişkin içerikli sohbet odalarında paylaşan istismarcı G.R.U.’nun, çocukları yurt koridorlarında taciz ettiği görüntüler de raporda yer aldı.

EVE GİTMEYEN ÇOCUKLARA MESAJ

Bilirkişi tarafından incelenen mesajlaşmalarda, G.R.U.’nun istismar ettiği çocuklarla arasında konuşmalar olduğu tespit edildi. İstismarcının arama geçmişi ve fotoğraflarının arasında da pornografik içerikler bulundu. G.R.U.’nun yurtta kalan çocuklara attığı mesajlarda, eve gitmeyen çocuklara “Seks yapalım mı?” diye sorduğu da tespit edildi.

BİR EĞİTİCİ SERTİFİKASI YOK!

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yurtta yaşanan istismar skandalının ortaya çıkmasının ardından mağdur avukatları, G.R.U.’nun eğitim kaydını inceledi. Dosyaya giren bilgiye göre G.R.U.’nun herhangi bir eğitici sertifikası olmadığı ortaya çıktı.

Yurtta kalan çocukları birden çok kez istismar eden G.R.U., ilk ifadesinde çocuklara herhangi bir istismar eyleminde bulunmadığını iddia ederek, çocuklarla şakalaştığını anlattı. G.R.U. çocukların kendisine iftira attığını öne sürdü.

İddianamede, G.R.U.’nun fiziksel olarak taciz ettiği çocuklar yaşadıklarını Cumhuriyet başsavcısına anlatırken, aileleri şikâyetçi olmadıklarını beyan etti.


Antalya haberleri Çocuk haberleri eğitmen haberleri istismar haberleri mesaj haberleri Süleymancılar haberleri taciz haberleri

İlgili Haberler

Öğrenci velilerinin şikâyetiyle yakalanan tacizci eğitmen için 94 yıl hapis isteniyor

Öğrenci velilerinin şikâyetiyle yakalanan tacizci eğitmen için 94 yıl hapis isteniyor
Süleymancıların yurdunda cinsel istismar! Bakanlık talep etti: Erişim engeli geldi

Süleymancıların yurdunda cinsel istismar! Bakanlık talep etti: Erişim engeli geldi
Süleymancıların yurdunda 5 çocuğa cinsel istismar: Bakanlık harekete geçti!

Süleymancıların yurdunda 5 çocuğa cinsel istismar: Bakanlık harekete geçti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı

Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı
3 deprem uzmanı bir kent için birleşti: ‘Her an deprem olabilir!’

3 deprem uzmanı bir kent için birleşti: ‘Her an deprem olabilir!’
‘Risalei Nur Sözler’ cemaati seçimlerde Cumhur İttifakı’na oy vereceğini açıkladı

‘Risalei Nur Sözler’ cemaati seçimlerde Cumhur İttifakı’na oy vereceğini açıkladı
En güzel Kadınlar Günü mesajları! En güzel Kadınlar Günü hediyeleri

En güzel Kadınlar Günü mesajları! En güzel Kadınlar Günü hediyeleri
Ekrem İmamoğlu ile seyirci arasında 'terörist' tartışması: '7-8 milyonu vatan haini mi ilan edelim?'

Ekrem İmamoğlu ile seyirci arasında 'terörist' tartışması: '7-8 milyonu vatan haini mi ilan edelim?'
Evde kolayca yapabileceğiniz çıtır çıtır enfes patates cipsi tarifi…

Evde kolayca yapabileceğiniz çıtır çıtır enfes patates cipsi tarifi…
Sinan Akçıl paylaşmıştı: Murat Kurum'un o fotoğrafının sırrı çözüldü

Sinan Akçıl paylaşmıştı: Murat Kurum'un o fotoğrafının sırrı çözüldü
İstanbul’un oy pusulası belli oldu: işte 1 metrelik oy pusulası…

İstanbul’un oy pusulası belli oldu: işte 1 metrelik oy pusulası…